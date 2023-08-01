Общий ущерб составил более 190 тысяч рублей.

Петербургские полицейские задержали работницу гостиницы по подозрению в краже из номера у иностранца. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратился 20-летний гражданин Аргентины, приехавший в Петербург с деловой поездкой. Иностранец поселился в гостинице на улице Александра Невского. Он сообщил, что обнаружил пропажу из сейфа в своем гостиничном номере 1800 долларов США, 25 000 рублей и пяти банковских карт. Общий ущерб составил более 190 тысяч рублей. По заявлению молодого человека полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Оперативно в краже была изобличена 37-летняя супервайзер хозяйственной службы данной гостиницы. Полицейские задержали женщину по месту жительства на проспекте Ветеранов и доставили в отдел полиции для привлечения в качестве подозреваемой. Похищенные деньги и банковские карты полицейские вернули иностранцу.

Также мужчина, похитивший у посла РФ в Замбии около 400 тысяч рублей в магазине Петербурга, отправлен под домашний арест.

Фото и видео: МВД