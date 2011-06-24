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Петербургские полицейские задержали подозреваемых в организации занятием проституции

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Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.

В Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемых в организации занятием проституции. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Сотрудниками полиции были задержаны женщина и мужчина 1976 года рождения. Подозреваемые изобличены в том, что организовали притон для занятия проституцией.  Задержанные арендовали помещения, предназначенные для оказания сексуальных услуг в Московском и Центральном районах.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.

В марте в Аннино задержали подозреваемого в организации притона для проституции.

Видео: МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: проституция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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