Петербургские полицейские задержали подозреваемых в организации занятием проституции

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.

В Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемых в организации занятием проституции. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Сотрудниками полиции были задержаны женщина и мужчина 1976 года рождения. Подозреваемые изобличены в том, что организовали притон для занятия проституцией. Задержанные арендовали помещения, предназначенные для оказания сексуальных услуг в Московском и Центральном районах.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.

В марте в Аннино задержали подозреваемого в организации притона для проституции.

Видео: МВД по Петербургу и Ленобласти