Петербургские полицейские задержали подозреваемых в организации занятием проституции

В Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемых в организации занятием проституции. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Сотрудниками полиции были задержаны женщина и мужчина 1976 года рождения. Подозреваемые изобличены в том, что организовали притон для занятия проституцией. Задержанные арендовали помещения, предназначенные для оказания сексуальных услуг в Московском и Центральном районах.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.
В марте в Аннино задержали подозреваемого в организации притона для проституции.
Видео: МВД по Петербургу и Ленобласти
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