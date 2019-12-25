Полицейские задержали подозреваемых в нападении на школьников в Гатчинском парке

Двое неизвестных похитили у 10-классника телефон и наушники и избили 8-классника.

Полиция поймала двух подозреваемых в нападении на школьников в Гатчинском парке. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел еще 17 июля около 19 часов. В полицию обратились две женщины с заявлением о том, что на их сыновей напали двое неизвестных в Гатчинском парке. У 16-летнего парня, ученика 10 класса, украли мобильный телефон и наушники. Еще одного школьника, 14-летнего ученика 8 класса, избили руками.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". По подозрению в совершении преступления задержаны двое безработных 23 и 33 лет. Злоумышленников поместили в изолятор.

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