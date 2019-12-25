Виновника поножовщины на Ударников задержали. Дома у него нашли склад оружия

Обоих раненых разбойником мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии.

В первом часу ночи 15 ноября в полицию сообщили о драке у дома №33 по проспекту Ударников. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, между тремя мужчинами вспыхнул конфликт.

В ходе ссоры неизвестный сначала ударил ножом в живот 44-летнего оппонента, затем порезал бедра и голени 52-летнего мужчину. После резни злоумышленник похитил мобильные телефоны потерпевших и скрылся, раненых мужчин госпитализировали чуть позднее в тяжелом состоянии. В полиции возбудили уголовное дело о разбое.

Во вторник, 17 ноября, полицейские задержали на проспекте Наставников подозреваемого разбойника. В ходе обыска в квартире 42-летнего мужчины были найдены и изъяты 192 единиц клинкового холодного оружия, пистолет, два исторических мушкета, шесть банок пороха, а также замки и колодка спускового механизма, ствол от карабина.

Ранее мы писали, что двое мужчин побили продавца и унесли из "Дикси" пиво с закуской.

Фото: Piter.TV