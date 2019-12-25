  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге на кладбище повредили 30 надгробий
Сегодня, 8:22
126
nastya960

В Петербурге на кладбище повредили 30 надгробий

0 0

Полицейские проводят по данному факту проверку.

Полицейские устанавливают обстоятельства повреждения 30 надгробий на кладбище на проспекте Александровской Фермы. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию накануне поступило заявление от представителя обслуживающий организации кладбища на проспекте Александровской Фермы о повреждении надгробных сооружений. Всего повреждены 30 надгробий.

Полицейские проводят по данному факту проверку, устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Похоронщики судятся со Смольным.

Фото: pixabay

Теги: кладбище, могилы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии