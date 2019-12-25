Полицейские рассказали о "стрельбе в Мурино"

Службы приезжали на место чтобы помочь с госпитализацией пациента.

Вечером пятницы, 12 июня, жители Мурино рассказали, что заметили на Оборонной улице машину с простреленными колесами, а также скорую, полицейских и пожарных, которые пытались выломать дверь многоэтажки. Новостью о случившемся поделились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти с такой интерпретацией событий не согласились. Оказалось, что никакой стрельбы на Оборонной улице, 2 не было вовсе, а полицию привлекали, чтобы помочь медикам с госпитализацией пациента.

Иных деталей случившегося не приводится.

Ранее мы писали, что стала известна причина пожара в НИПНИ им. Бехтерева в Петербурге.

Фото: vk.com/spb_today