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Полицейские проводят проверку после смертельного ДТП на трассе "Нарва"
Сегодня, 18:47
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Полицейские проводят проверку после смертельного ДТП на трассе "Нарва"

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В аварии погибла женщина и ее маленький сын.

В Ленобласти на 102 километре автодороги "Нарва" сегодня, 28 мая, произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись "Лада Гранта" и грузовик "Вольво". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел в 16:24. За рулем отечественной легковушки находилась 38-летняя женщина, на пассажирском сидении был ее семилетний сын. Автоледи не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем. 

В результате ДТП семья скончалась на месте аварии. 55-летний водитель грузовика отделался испугом.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv: в Павловске ограничат проезд по улице Мичурина.

Фото: Piter.tv

Теги: автодорога нарва, погибли женщина и ребенок, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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