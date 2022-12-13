Полицейские проводят проверку после смертельного ДТП на трассе "Нарва"

В аварии погибла женщина и ее маленький сын.

В Ленобласти на 102 километре автодороги "Нарва" сегодня, 28 мая, произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись "Лада Гранта" и грузовик "Вольво". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в 16:24. За рулем отечественной легковушки находилась 38-летняя женщина, на пассажирском сидении был ее семилетний сын. Автоледи не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем.

В результате ДТП семья скончалась на месте аварии. 55-летний водитель грузовика отделался испугом.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.tv