Полицейские Петербурга поймали московскую студентку-зацепера

Девушка ездила на сцепке между вагонами уже не раз.

Сотрудники транспортной полиции поймали девушку-зацепера, которая неоднократно практиковала подобные путешествия. С ней провели профилактическую беседу и составили административный протокол. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

18-летняя жительница Москвы следовала на сцепке между вагонами электропоезда, который ехал из Петербурга в Выборг. Об этом в дежурной часть транспортной полиции сообщил горожанин. Нарушительницу заметили на станции "Удельная".

Полицейские провели беседу с любительницей экстремальной езды и напомнили ей, что такое увлечение может быть крайне опасно для жизни и здоровья.

На студентку составили протокол за "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 20 августа "Ласточка" до Волховстроя будет останавливаться на станции "Сортировочная".

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV