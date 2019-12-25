Полицейские Петербурга поймали московскую студентку-зацепера

Сотрудники транспортной полиции поймали девушку-зацепера, которая неоднократно практиковала подобные путешествия. С ней провели профилактическую беседу и составили административный протокол. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
18-летняя жительница Москвы следовала на сцепке между вагонами электропоезда, который ехал из Петербурга в Выборг. Об этом в дежурной часть транспортной полиции сообщил горожанин. Нарушительницу заметили на станции "Удельная".
Полицейские провели беседу с любительницей экстремальной езды и напомнили ей, что такое увлечение может быть крайне опасно для жизни и здоровья.
На студентку составили протокол за "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 20 августа "Ласточка" до Волховстроя будет останавливаться на станции "Сортировочная".
Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV
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