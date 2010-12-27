Полицейские поймали двух грабителей "Почты России"

Полицейские поймали двух грабителей, похитивших деньги из нескольких отделений "Почты России". Об этом пишет 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Стражи порядка задержали подозреваемых 6 ноября. Около месяца назад сотрудники почтовых отделений Лесколово, Токсово и Куйвози заявили, что у них пропали деньги. Общая сумма кражи составила 877 тыс. рублей. Полицейские начали разыскивать подозреваемых. Выяснилось, что злоумышленники отжимали решетку и попадали внутрь через окно. Затем они взламывали сейф и похищали наличные. Кроме того, они воровали ещё и продукты. Между населенными пунктами они передвигались на "Mercedes-Benz GLK 220". Транспортное средство было с петербургскими номерами.
Полиция возбудила уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кражи с проникновением в помещение в крупном размере). Помимо этого, оба подозреваемых уже были судимы. Сейчас они находятся под стражей.
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Фото: Piter.TV
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