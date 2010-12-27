Полицейские поймали двух грабителей "Почты России"

Подозреваемые совершали ночные ограбления. Из трёх почтовых отделений пропало 877 тыс. рублей.

Полицейские поймали двух грабителей, похитивших деньги из нескольких отделений "Почты России". Об этом пишет 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка задержали подозреваемых 6 ноября. Около месяца назад сотрудники почтовых отделений Лесколово, Токсово и Куйвози заявили, что у них пропали деньги. Общая сумма кражи составила 877 тыс. рублей. Полицейские начали разыскивать подозреваемых. Выяснилось, что злоумышленники отжимали решетку и попадали внутрь через окно. Затем они взламывали сейф и похищали наличные. Кроме того, они воровали ещё и продукты. Между населенными пунктами они передвигались на "Mercedes-Benz GLK 220". Транспортное средство было с петербургскими номерами.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кражи с проникновением в помещение в крупном размере). Помимо этого, оба подозреваемых уже были судимы. Сейчас они находятся под стражей.

Ранее Piter.TV сообщил, что пожар во Всеволожском районе унес жизнь одного человека.

Фото: Piter.TV