Полицейские из Петербурга посетили санаторий "Незабудка" в Луганске

Школьникам рассказали о работе правоохранителей.

Сотрудники полиции из Петербурга посетили детское учреждение санаторного типа "Незабудка" в Луганске. Школьникам рассказали о работе правоохранителей и провели для детей мастер-классы. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка показали воспитанникам санатория служебный транспорт, на котором патрулируют город. Все желающие смогли посидеть за рулем полицейской машины.

В гости к детям приехала и служебная собака по кличке Сахара. Вместе с ней полицейские показали детям, как нужно искать запрещенные вещества. Животное продемонстрировало успехи в выполнении команд.

Ранее на Piter.tv: глава Петербурга оценил занятия по военной подготовке для мобилизованных горожан в Ленобласти.

Фото: Piter.tv