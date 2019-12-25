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Полицейские из Петербурга посетили санаторий "Незабудка" в Луганске
Сегодня, 19:15
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Полицейские из Петербурга посетили санаторий "Незабудка" в Луганске

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Школьникам рассказали о работе правоохранителей.

Сотрудники полиции из Петербурга  посетили  детское учреждение санаторного типа "Незабудка" в Луганске. Школьникам рассказали о работе правоохранителей и провели для детей мастер-классы. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка показали воспитанникам санатория служебный транспорт, на котором патрулируют город. Все желающие смогли  посидеть за рулем полицейской машины. 

В гости к детям приехала и служебная собака по кличке Сахара. Вместе с ней полицейские показали детям, как нужно искать запрещенные вещества. Животное продемонстрировало успехи в выполнении команд. 

Ранее на Piter.tv: глава Петербурга оценил занятия по военной подготовке для мобилизованных горожан в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: полицейские приехали в луганск, помощь детям, правоохранители, санаторий незабудка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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