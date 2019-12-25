Полицейские ищут лысоватого дебошира, разбившего дверь в трамвае на Петергофском шоссе

Пьяный мужчина угрожал расправой машинисту и пассажирам.

Вечером 26 августа в полицию Петербурга обратился 26-летний водитель трамвая. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, мужчина пожаловался на повреждение транспорта неизвестным злоумышленником.

Как выяснилось, мужчина 60-67 лет на вид и явно нетрезвый разбил двери из салона в кабину, пока трамвай находился на остановке на Петергофском шоссе. Гражданин вел себя неадекватно, угрожал расправой водителю и пассажирам, после чего скрылся. Трамваю пришлось ехать на ремонт в трамвайный парк, в транспорте заменили стекло. Других повреждений ни трамвай, ни его пассажиры и водитель не получили.

Полиция проводит проверку по факту случившегося и разыскивает дебошира, известно, что лысоватый мужчина был одет в синий комбинезон и носил медицинскую маску на лице.

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Фото: Piter.TV