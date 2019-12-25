Полеты в Египет из России могут возобновиться летом

В МИД считают, что полеты необходимо возобновить как можно быстрее.

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов в интервью "Интерфаксу" заявил, что уже этим летом Россия может возобновить рейсы в Египет.

Он считает, что сделать это необходимо как можно быстрее. Михаил Богданов отметил, что решение уже приняли, но остались вопросы, которые связаны с ограничениями по коронавирусу.

Он не исключает, что рейсы в Египет возобновятся эти летом.

Ранее стало известно, что авиасообщение с Турцией могут возобновить к июлю 2021 года. Дело в том, что в Турции налаживается ситуация с коронавирусом.

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