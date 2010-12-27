Пользователи YouTube будут платить за музыку

В следующем году весной видеохостинг YouTube планирует собственный стриминговый сервис Remix, который должен упростить процесс воспроизведения музыки и видео, загруженных на ресурс.

В 2018 году YouTube запускает собственный стриминговый сервис Remix, который должен упростить процесс воспроизведения музыки и видео, загруженных на ресурс. Об этом пишет "Петербургский дневник".



По информации издания The Verge, запуск сервиса будет зависеть от переговоров YouTube с Sony Music Entertainment и Universal Music. С крупным музыкальным издательством Warner Music контракт уже подписан.



По словам специалистов, у сервиса есть преимущество перед Apple Music и Spotify. Отмечается, что для прослушивания музыки ежемесячно YouTube пользуются около миллиарда юзеров.

