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Пользователи YouTube будут платить за музыку
Сегодня, 20:31
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TretyakovaS
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Пользователи YouTube будут платить за музыку

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В следующем году весной видеохостинг YouTube планирует собственный стриминговый сервис Remix, который должен упростить процесс воспроизведения музыки и видео, загруженных на ресурс.

В 2018 году YouTube запускает собственный стриминговый сервис Remix, который должен упростить процесс воспроизведения музыки и видео, загруженных на ресурс. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По информации издания The Verge, запуск сервиса будет зависеть от переговоров YouTube с Sony Music Entertainment и Universal Music. С крупным музыкальным издательством Warner Music контракт уже подписан.

По словам специалистов, у сервиса есть преимущество перед Apple Music и Spotify. Отмечается, что для прослушивания музыки ежемесячно YouTube пользуются около миллиарда юзеров.
 

Теги: youtube , новости новых технологий , новости россии , ютуб
Категории: Мировые новости

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