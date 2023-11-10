Почти 5 тыс. т покрышек нашли дорожники в ходе сноса гаражей в Кудрово

Рваные и поношенные шины отправили на переработку.

Снос гаражей для строительства развязки с Мурманским шоссе помог дорожникам Ленобласти обнаружить свыше 5 тыс. т старых покрышек. Об этом сообщил Telegram-канал Dorogi_lo.

Рваные и поношенные шины отправили на переработку. Из них сделают крошку для детских площадок.

Несколько боксов было полностью забито резиной, поэтому страшно представить, какой вред экологии был бы нанесён при возникновении пожара в гаражах.

Ранее мы сообщили о том, что приём заявок на конкурс "Бизнес, развивающий регион" стартовал в Ленобласти.

Фото и видео: Telegram / Dorogi_lo