Почти 5 тыс. т покрышек нашли дорожники в ходе сноса гаражей в Кудрово

Снос гаражей для строительства развязки с Мурманским шоссе помог дорожникам Ленобласти обнаружить свыше 5 тыс. т старых покрышек. Об этом сообщил Telegram-канал Dorogi_lo.
Рваные и поношенные шины отправили на переработку. Из них сделают крошку для детских площадок.
Несколько боксов было полностью забито резиной, поэтому страшно представить, какой вред экологии был бы нанесён при возникновении пожара в гаражах.
Ранее мы сообщили о том, что приём заявок на конкурс "Бизнес, развивающий регион" стартовал в Ленобласти.
Фото и видео: Telegram / Dorogi_lo
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