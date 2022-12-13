Дорожники начали покраску моста-гиганта в Подпорожье

Также специалисты укладывают гидроизоляцию на бетонную плиту, которая впоследствии послужит "подушкой" для асфальтового покрытия.

В Подпорожье продолжаются работы по покраске нового моста-гиганта через реку Свирь. Опоры сооружения высотой 30 м уже приобрели светлый оттенок, вскоре в новом цвете предстанут ярко-красные железные фермы. Об этом сообщил Telegram-канал дорожников 47-ого региона.

Перед покраской специалисты промазывают стыки переправы специальной грунтовкой, на которую потом нанесут краску. Парллельно они укладывают гидроизоляцию на бетонную плиту, которая впоследствии послужит "подушкой" для литого асфальтового покрытия.

Новый асфальт уложат на самом мосту и подъездах к ним в июле. Также будет обустроен переходный проход на новой переправе.

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Фото: Telegram / Dorogi_lo