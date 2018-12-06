Поклонники восхитились новой песней Дианы Арбениной

Одна из фанаток написала, что они с дочерью "заслушивают до дыр" эту композицию.

Диана Арбенина выпустит презентованную в июле этого года песню "Секунду назад". Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

Поклонники обрадовались новости и восхитились новым синглом. Одна из подписчиц Арбениной написала, что они с дочерью "заслушивают до дыр" эту композицию. Другие оценили использование тиканья часов или метронома в треке. И почти все поклонники написали, что очень ждут выхода альбома и мечтают услышать песню вживую.

Ранее мы писали, что в 2020 году "Ночные снайперы" выпустят календарь с фотографиями поклонников.

Фото: ВКонтакте / Диана Арбенина