Поклонникам фильмов о "Пиле" показали трейлер девятой части

Режиссер Даррен Линн Бусман назвал свою новую картину кровавым безумием.

На YоuTube появился трейлер девятой части знаменитой "Пилы" – фильма ужасов, продолжения которого поклонники ждали с 2017 года.

В центре картины – дерзкий детектив и его напарник-новичок, работающие в тени ветерана полиции. Оба решают взять на себя расследование жутких убийств, напоминающих о прошлом города. Разбирая непростое происшествие, детектив попадает в ловушку нездоровой игры убийцы.

Режиссер Даррен Линн Бусман назвал свою новую картину кровавым безумием. В фильме снялись Крис Рок, Макс Мингелла, Сэмюэл Л. Джексон, Марисоль Николс, Сэмюэл Л. Джексон.



На экраны кинотеатров фильм выйдет в середине мая.

Также вышел трейлер "Вне игры" с Беном Аффлеком.

Видео: LionsgateFilmsUK / YоuTube