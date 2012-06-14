  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:25
126
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Показаны карты Prism и Forbidden в новом трейлере пятого сезона Halo Infinite

0 0

Сезон начнется с 17 ноября.

Компания 343 Industries показала игрокам обзорный трейлер пятого сезона Halo Infinite под названием Reckoning, в котором заявлены свежие арена-карты Prism и Forbidden. Действие проекта Prism разворачивается в пещере, из которой добывают минерал для оружия "Игольник". Персонажам предстоит погрузиться глубоко под землю, где их ждут сражения и проход через лабиринты туннелей. Разработчики пояснили, что находящиеся на локации кристаллические образования смогут обеспечить как надежное укрытие, так и возможность выйти на стратегически выгодные для себя позиции. Карта Forbidden же представляет  из себя древний и поросший храм, находящийся в джунглях. Эта локация определена монументальными строениями со скрытыми лазами и большими открытыми территориями.

Напомним, что сезон Halo Infinite стартует 17 октября. Сетевая составляющая шутера доступна пользователям бесплатно.

Показан геймплейный трейлер экшена по мотивам аниме "Грендайзер".

Фото и видео: YouTube /  HALO

Теги: halo infinite, компьютерная игра, пятый сезон, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии