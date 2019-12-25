Показ петербургских дизайнеров прошел в "Галерее"

Шоурумы с одеждой от петербургских дизайнеров также представлены в магазинах DIY-сети, первый такой шоурум открылся в "Лемана ПРО".

В Петербурге на площадке проекта "Петербургский дизайн" в торговом комплексе "Галерея" прошел модный показ. В роли моделей выступили сами дизайнеры. На мероприятие прибыл губернатор Александр Беглов.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков рассказал, что благодаря проекту местные производители получают шанс представить свои коллекции в ведущих торговых центрах. Шоурумы с одеждой от петербургских дизайнеров также представлены в магазинах DIY-сети, первый такой шоурум открылся в "Лемана ПРО".

Северная столица поддерживает бизнес и оказывает финансовую помощь, что особенно важно в условиях повышения ключевой ставки. Дизайнерам и представителям лёгкой промышленности предлагаются льготные кредиты. А с этого года введена новая мера поддержки – сертификаты на пошив.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге разработают форму для работников транспортной сферы.

Фото: Правительство Петербурга