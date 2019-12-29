Жительница Всеволожска хочет вернуть домой дочь.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что в Ленобласти 20-летняя петербурженка внезапно вышла замуж и пропала. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Мать пропавшей обратилась в полицию 24 февраля. Женщина отметила, что её дочь ушла на работу в ресторан, где она занимает должность помощника официанта. После смены девушка так и не вернулась домой. Как оказалось, через пять дней 20-летняя петербурженка вышла на связь и сообщила, что она вышла замуж за Михаила. Кроме того, мать выяснила, что дочь в настоящее время получает заграничный паспорт.

Жительница Всеволожска хочет вернуть домой дочь. Полицейские разыскивают девушку.

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