Источник FRB 180916.J0158+65 находится в 500 млн световых лет от Земли.

Пойманы космические сигналы неизвестного происхождения. Об этом в издании Nature рассказал группа ученых из Массачусетского технологического института в США. Эксперты уловили повторяющиеся сигналы благодаря телескопу CHIME в Канаде. Пойманные сигналы относятся к быстрым радиовсплескам. Их источник на данный момент обозначен как FRB 180916.J0158+65. Он удален от планеты на 500 млн световых лет. Предположительно, он располагается на окраине массивной спиральной галактики.

Считается, что FRB 180916.J0158+65 испускает излучение в течение четырех дней. После этого следует 12-дневный период молчания. Этот цикл повторяется в течение 500 дней наблюдения за сигналом. Обнаруженный сигнал, по мнению американских ученых, является новым явлением в астрофизике.

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