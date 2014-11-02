Олег Лавкин пойман после объявления мужчины в федеральный розыск.

Похитителя 12-летней девочки на Алтае помог задержать рыбак. Об этом рассказали представители Следственного комитета по краю. В надзорном ведомстве выяснили, что житель Бийска на протяжении нескольких дней удерживал в подвальном помещении школьницу. Фигурант расследования был объявлен в федеральный розыск. По предварительным данным сообщалось, что в отношении девочки были совершены действия сеусуального характера.

Олег Лавкин задержан. В ближайшее время он будет конвоирован для производства следственных действий в Алтайский край. Задержали его на территории Республики Алтай. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что несовершеннолетняя на велосипеде выехала из дома 31 июля. Она не вернулась в дом, в котором семья проживает в летний период. На берегу реки Бия очевидцы нашли личные вещи пострадавшей, включая ее мобильное устройство. Девочка самостоятельно вернулась домой только ночью 2 августа. Она объяснила, что ее силой удерживал взаперти 40-летний местный житель. Все это время поисковики искали пропавшую. В мероприятиях были задействованы десятки человек: полиция и волонтеры. По факту исчезновения человека ведется уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу.

СБУ допросила похищенного в Молдавии экс-судью Чауса.

Фото: Telegram / LifeShot