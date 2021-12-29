Похититель стульев с ножом напал на медика на севере Петербурга

Мужчина потребовал от девушки 50 тысяч рублей.

В четверг, 10 февраля, в полицию Петербурга обратилась 25-летняя девушка-медик и рассказала о попытке ограбления. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам потерпевшей, около 19 часов за ней гнался незнакомец на коричневой Lada Largus. Под угрозой ножа он требовал от девушки 50 тысяч рублей. Испуганная она зашла в ТРК "Норд" на проспекте Просвещения для снятия денег. Там же удалось обратиться за помощью.

В тот же день грабителя задержали. Им оказался 43-летний безработный из поселка Песочный. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу 24 алюминиевых стульев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Павловске мигрант ранил ножом знакомого, а сказал, что тот "упал на гвоздь".

Фото: Piter.TV