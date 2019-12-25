Октябрьская железная дорога продемонстрировала рост погрузки на 4,2% за 7 месяцев 2023 года

Октябрьская железная дорога продолжает набирать обороты в 2023 году. За первые семь месяцев текущего года объем погрузки на станциях этой железной дороги вырос на 4,2%.

Общий объем погруженных грузов составил 60,3 млн тонн за указанный период. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Интересно отметить, что прирост погрузки охватывает различные номенклатуры грузов. Самым заметным ростом востребования пользовались строительные грузы, показав прирост в 10,2% и достигнув объема в 15,5 млн тонн.

Также значительное увеличение наблюдается в сфере добычи и перевозки руды. Руда железная и марганцевая показала рост в 11,5%, достигнув объема в 14 млн тонн. Руда цветная и серное сырье также продемонстрировали прирост, хоть и незначительный – 1,1%, но все равно значимый, составив 155,5 тыс. тонн.

Сектор строительства продолжает показывать стабильный рост, что отражается в повышении спроса на цемент. Объем погрузки цемента вырос на 12,6% и составил 632,8 тыс. тонн.

Позитивным моментом стало также увеличение погрузки зерна на 26,7%, что привело к перевозке 87,3 тыс. тонн зерна за семь месяцев текущего года.

В целом, стабильный рост погрузки на Октябрьской железной дороге является позитивным сигналом для экономики региона и страны в целом.

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Фото: ОЖД