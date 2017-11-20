Погребняк сообщил, что долги "Тосно" составляют 60 миллионов рублей

Футболист в прошлом сезоне провёл за клуб всего восемь матчей в чемпионате и Кубке России.

ФК "Тосно" из Ленобласти остался должен футболистам 60 миллионов рублей. Об этом РИА "Новости" сообщил нападающий Павел Погребняк.

Футболист также добавил, что "Тосно" не рассчитался ни с кем из игроков.

Будем продолжать бороться, это наши деньги, мы их кровью заработали, ценой травм даже. Павел Погребняк, бывший нападающий ФК "Тосно".

Отметим, что Павел Погребняк в прошлом сезоне провёл за "Тосно" всего восемь матчей в чемпионате и Кубке России. Ранее Piter.TV писал, что футбольный клуб начал процедуру банкротства.

Фото: Павел Погребняк ® / ВК.