Павел Погребняк может продолжить карьеру в "Урале"

Президент екатеринбургского клуба рассказал, что он уже ведет переговоры с футболистом.

Бывший игрок клуба "Тосно" Павел Погребняк может перейти в "Урал". Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов. В составе футбольного клуба Ленобласти он забил 4 гола в 8 матчах.

Президент "Урала" рассказал журналистам, что он уже ведет переговоры с Погребняком, и 20 августа тот присоединится к игрокам екатеринбургского клуба.

К нам может присоединиться Погребняк и еще один нападающий. Еще есть время, 20 с лишним дней, мы ведем работу, просматриваем игроков, ведем переговоры. Пока не можем подобрать нападающего, который будет палочкой-выручалочкой. Думаю, найдем. Погребняка мы, думаю, заполучим. 20-го числа он должен к нам присоединиться, заканчивает лечение.

Напомним, в апреле футболист перенес операцию из-за разрыва ахиллова сухожилия и сейчас он продолжает восстановление.

Ранее Piter,TV писал о том, что ФК "Тосно" объявил себя банкротом. Погребняк сообщил, что долги клуба составляют 60 миллионов рублей.

Фото: Павел Погребняк / ВК.