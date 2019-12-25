Пограничники поймали под Ивангородом гражданина арабской республики без документов

Отмечается, что выходцы с Ближнего Востока, Африки и Южной Азии продолжают рассматривать Ленобласть как транзитную зону. Они пытаются попасть в страны Евросоюза

Пограничники поймали под Ивангородом гражданина одной из арабских республик, который подозревается в намерении незаконно пересечь границу России. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и области.

Мужчина не имел при себе документов, однако известно, что ему 41-42 года. Помимо того, что в его действиях усматривались признаки подготовки к пересечению границы, он находился в стране не незаконных основаниях.

Его привлекли к административной ответственности в виде штрафа и передали в полицию Кингисеппского района. В пресс-службе напомнили, что за незаконное пересечение границы, организацию незаконной миграции и за подсобничество в этом грозит уголовная ответственность.

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Фото: пограничного управления ФСБ РФ по СПб и ЛО