ФСБ выявила вымогателя 8 млн рублей за закрытие дела о краже стиралки

Во вторник, 15 сентября, сотрудники ФСБ задержали в Петербурге 33-летнего мужчину, которого подозревают в вымогательстве крупной суммы денег. Об этом пишет "Фонтанка".
По версии следствия, к мужчине обратился бизнесмен, который стал фигурантом уголовного дела после конфликта с владелицей съемной квартиры в элитном комплексе города. Женщина отказалась отдавать залог и вместе с супругом вывезла из квартиры стиральную машину и банкетку. После этого она написала заявление в полицию о краже. В итоге бизнесмена объявили в розыск и арестовали.
Впоследствии он (бизнесмен) обратился к вымогателю с просьбой прекратить в отношении него преследование и закрыть дело. За это вымогатель потребовал 8 млн рублей.
Мужчину задержали с поличным при получении пакета с деньгами. Он пытался скрыться от оперативников на машине каршеринга, однако был пойман и доставлен в СК. Купюры, которые он получил, были помечены раствором.
Ранее мы писали, что неизвестный украл из квартиры гендиректора в Петербурге коллекцию элитных часов.
Фото: pixabay.com
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Какой то бред. Ничего не понятно, кто к кому обратился и кто что вывез. Автор явно не умеет писать сочинения и связно излагать свои мысли
Все понятно написано. Бизнесмен арендовал квартиру и, видимо, решил съехать раньше времени. Хозяйка квартиры отказалась отдавать залог и вместе с мужем вывезла имущество, а потом обвинила своего квартиросъемщика в краже. Бизнесмена арестовали, завели уголовное дело. Он в свою очередь обратился к обвиняемому в вымогательстве за помощью. Тот за свою помощь потребовал 8 млн рублей.
В элитном доме, наверно, камеры есть на парадные- и кто , что вывез можно было увидеть. Бред со всех сторон( за стиральную машину 8 млн. руб)
Статья написано неграмотно, логические связи между фигурантами и событиями приходится выстраивать читателю самостоятельно (кто супруги, кто бизнесмен, кто с кем договорился и пр.)
У обвиняемого скорее самоуправство а не кража. Развалится все в суде.
Интересно , кто эта женщина и ее муж? Что-то за них уж больно хорошо вступились официалы!
Какие тупые люди