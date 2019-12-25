ФСБ выявила вымогателя 8 млн рублей за закрытие дела о краже стиралки

Подозреваемый был задержан с поличным.

Во вторник, 15 сентября, сотрудники ФСБ задержали в Петербурге 33-летнего мужчину, которого подозревают в вымогательстве крупной суммы денег. Об этом пишет "Фонтанка".

По версии следствия, к мужчине обратился бизнесмен, который стал фигурантом уголовного дела после конфликта с владелицей съемной квартиры в элитном комплексе города. Женщина отказалась отдавать залог и вместе с супругом вывезла из квартиры стиральную машину и банкетку. После этого она написала заявление в полицию о краже. В итоге бизнесмена объявили в розыск и арестовали.

Впоследствии он (бизнесмен) обратился к вымогателю с просьбой прекратить в отношении него преследование и закрыть дело. За это вымогатель потребовал 8 млн рублей.

Мужчину задержали с поличным при получении пакета с деньгами. Он пытался скрыться от оперативников на машине каршеринга, однако был пойман и доставлен в СК. Купюры, которые он получил, были помечены раствором.

Ранее мы писали, что неизвестный украл из квартиры гендиректора в Петербурге коллекцию элитных часов.

Фото: pixabay.com