Петербуржцев предупредили о сильном ветре и дожде 13 октября

Особенно сильные порывы ветра ожидаются в ночь на воскресенье.

По данным "Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье, 13 октября, в Петербурге ожидается облачная погода. Утром и днем над городом пройдет небольшой умеренный дождь.

В начале ночи порывы ветра будут достигать местами 15-18 метров в секунду. В течение дня ветер примет западное, северо-западное направление со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ночная температура воздуха составит 6-8 градусов тепла, а дневная – 8-10 градусов выше нуля.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее на Piter.TV – Автоэксперт рассказал, когда пора "переобуваться" в зимнюю резину

Фото: Pixabay