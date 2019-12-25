Сегодня в городе ожидается самое низкое атмосферное давление за последние 55 лет.

В понедельник, 13 апреля, погода в Петербурге идет на рекорд, не самый приятный для метеозависимых людей. Согласно сервису "Яндекс. Погода", сегодня в городе на Неве ожидается самое низкое за последние 55 лет атмосферное давление.

По прогнозам синоптиков, 13 апреля барометр покажет 741 мм ртутного столба. Это второй рекорд за неделю. Днем ранее, 12 апреля, было на 17 мм рт. ст. ниже.

Кроме того, петербуржцы, вынужденные выходить на улицу, должны быть готовы к сильному ветру, дождю и похолоданию. Днем ожидается до плюс 8-10 градусов. К концу недели столбики термометров могут опуститься до плюс 3 градусов.

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