В середине марта в центральную Россию придет весна

В центральных регионах температура будет колебаться от - 4 до 1 градуса.

Во второй половине марта в центральную Россию придет весна. Об этом сообщил синоптик Гидрометцентра России Александр Голубев.

В центральных регионах температура будет колебаться от - 4 до 1 градуса. На регион повлияет арктический воздух - погода будет ветреная. В то же время синоптики не исключают заморозков и снегопадов. Мартовская погода будет держаться в пределах климатической нормы. Устойчивое потепление можно ожидать не раньше второй половины марта.

Ранее сообщалось, что в начале рабочей недели в Петербурге ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Фото и видео: Piter.TV