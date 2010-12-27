В начале рабочей недели в Петербурге ожидаются порывы ветра до 15 м/с

Температура воздуха +2..4 градуса.

Начало рабочей недели редко бывает легким, особенно когда на улице бушует сильный ветер и идет мокрый снег. Об этом петербуржцам сообщает городской Гидрометцентр.

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Днем будет облачная с прояснениями погода. Ветер будет дуть с запада и северо-запада. Ночью столбик термометра опустится до 0 градусов, но уже днем станет плюс 2-4 градуса.

Еще теплее будет в Ленинградской области, там воздух прогреется до плюс 5, однако, на дорогах возможна гололедица..

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