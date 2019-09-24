Погибший в метро Петербурга студент состоял на учете в психдиспансере

Молодой человек упал на рельсы на станции "Площадь Александра Невского".

Появились новые подробности трагедии, которая произошла накануне вечером в петербургском метро. Погибшим оказался 18-летний студент-первокурсник института имени Бонч-Бруевича. Молодой человек проживал в Московском районе города. Об этом пишут "Невские новости".

Напомним, ЧП произошло около 23 часов на станции "Площадь Александра Невского". Молодой человек упал на рельсы и погиб под поездом. Движение от станции "Площадь Александра Невского" до "Улицы Дыбенко" было временно приостановлено. Людей выводили по тоннелю на платформу. Пассажиры поезда, который сбил студента, сообщили, что отрезанная голова попала в вагон. Известно, что погибший состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб