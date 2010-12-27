Пассажир погиб после падения на рельсы на станции "Площадь Александра Невского"

Движение по "оранжевой" ветке восстановлено.

В 23:08 23 сентября на 4-й линии петербургского метрополитена восстановили движение после получасового перерыва. Поезда не ходили от станции метро "Площадь Александра Невского" до "Улицы Дыбенко" и в обратную сторону.

Причиной инцидента стал пассажир, который упал на пути. Как сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", неизвестный скончался. Как написал свидетель произошедшего, несчастный случай произошел с женщиной.

Петербурженка упала на рельсы на станции метро "Площадь Александра Невского". Движение поездов было временно приостановлено, пассажиров выводили по тоннелю.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"