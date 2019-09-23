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Движение на "оранжевой" ветке приостановили из-за падения пассажира

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Поезда не ходят в обе стороны от станции метро "Улица Дыбенко" до "Площади Александра Невского".

Движение поездов по 4-й линии петербургского метрополитена временно приостановлено в обе стороны. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки в своем канале в Telegram. Мобильный корреспондент заснял происходящее на видео.

Инцидент произошел в 11 часу ночи на "оранжевой" ветке. На одной из станций пассажир упал на пути. Судя по фотографиям, трагедия произошла на станции метро "Площадь Александра Невского". Как сообщили очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", пострадавший погиб. 

Пассажиров выводят по тоннелю. Все составы от станции метро "Улица Дыбенко" до " Площади Александра Невского" не ходят. В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили о том, как добраться до нужного места на наземном транспорте. 

Ранее на рельсы упала женщина на станции метро "Гражданский проспект", она получила серьезные повреждения. 

Видео: Piter.TV 

Фото: "Мегаполис" / Telegram 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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