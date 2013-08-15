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Погибшего главу МЧС похоронят на Северном кладбище в Петербурге
Сегодня, 12:54
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Погибшего главу МЧС похоронят на Северном кладбище в Петербурге

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Похороны состоятся 10-го сентября в Петербурге.

Главу МЧС России Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище в Петербурге. Об этом сообщили "РБК" и "Фонтанка" со ссылкой на свои источники.

Северное кладбище находится в Парголово.

В МЧС официально подтвердили, что с министром простятся 10-го сентября в Москве на улице Ватутина, 1. Церемония прощания пройдет с 9 до 10:30. Затем погибшего доставят в Петербург, где он и будет похоронен. 

Генерал армии погиб 8-го сентября в Красноярском крае при спасении человека. Евгению Зиничеву присвоили звание Героя России посмертно. По данным ТАСС, Владимир Путин планирует лично проститься с министром. 

Фото: МЧС РФ

Теги: глава мчс, евгений зиничев, похороны
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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