Погибшего главу МЧС похоронят на Северном кладбище в Петербурге

Похороны состоятся 10-го сентября в Петербурге.

Главу МЧС России Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище в Петербурге. Об этом сообщили "РБК" и "Фонтанка" со ссылкой на свои источники.

Северное кладбище находится в Парголово.

В МЧС официально подтвердили, что с министром простятся 10-го сентября в Москве на улице Ватутина, 1. Церемония прощания пройдет с 9 до 10:30. Затем погибшего доставят в Петербург, где он и будет похоронен.

Генерал армии погиб 8-го сентября в Красноярском крае при спасении человека. Евгению Зиничеву присвоили звание Героя России посмертно. По данным ТАСС, Владимир Путин планирует лично проститься с министром.

Фото: МЧС РФ