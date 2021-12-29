Погиб один из членов экипажа разбившегося под Ульяновском вертолета

Возбуждено уголовное дело.

Погиб один из членов экипажа разбившегося вертолета. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Главного военного следственного управления. Ведется уголовное дело по инциденту с жесткой аварийной посадкой Ми-8, которая произошла недалеко от поселка Дубки Ульяновской области. По предварительным сведениям, воздушный борт взлетел с аэродрома в поселке Мулино Нижегородской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (за нарушение правил полетов и подготовки к ним) пресс-служба ГВСУ

На борту вертолета находились три члена экипажа. Один из них скончался, остальные - пострадали. Все участники миссии получили травмы разной степени тяжести. Единственная жертва погиб во время транспортировки в госпиталь., другие пациенты были успешно эвакуированы в медицинское учреждение для лечения.

В экстренных службах уточнили, что при посадке вертолет жестко ударился о землю, после чего завалился на бок. У борта отвалилась хвостовая часть. При этом топливо вытекло, но не загорелось.

При жесткой посадке вертолета в Башкирии один из пострадавших умер по дороге в больницу.

Фото и видео: Telegram / 112