При жесткой посадке вертолета в Башкирии один из пострадавших умер по дороге в больницу

Еще один человек получил травмы.

В Башкирии при жесткой посадке вертолета скончались два человека. Один из пострадавших скончался по дороге в больницу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

В сообщении говорится, что умерли два мужчины, один 1986 года рождения (он скончался на месте), и еще один 1963 года рождения, он умер при транспортировке в скорой помощи. Еще один человек 1974 года рождения получил травмы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, что в четверг вечером, 6 января, в 4 км от населенного пункта Карагайкуль в Башкирии жесткую посадку совершил вертолет Eurocopter AS350. На борту находились два пассажира и пилот. Вертолет летел из Уфы в село Павловка.

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Видео: Telegram / РИА Новости, 112