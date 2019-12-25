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Поездка на такси обошлась нетрезвому петербуржцу в 300 тысяч рублей
Сегодня, 12:17
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nastya960

Поездка на такси обошлась нетрезвому петербуржцу в 300 тысяч рублей

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Очнулся он в туннеле на Синопской набережной.

В Центральном районе Петербурга поездка на такси обошлась нетрезвому пассажиру в 300 тысяч рублей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В четверг, 5 ноября, в полицию обратился 37-летний петербуржец. Он рассказал, что вечером 3 ноября отдыхал с друзьями в кафе на Жуковского, где они пили алкогольные напитки. Около 23:00 мужчина  вызвал такси.

В итоге он очнулся примерно в 4:30 в туннеле на Синопской набережной. Он обнаружил пропажу мобильного телефона, 2,3 тысячи рублей наличными и двух банковских карт. С карт было списано 308,7 тысячи рублей.

Ранее полицейские задержали водителя такси, подозреваемого в ограблении пассажирки.

Фото: Piter.TV

Теги: кража, синопская набережная, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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