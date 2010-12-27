Петербуржцы сообщили о задержке поездов на красной ветке метро

Составы следуют с задержкой в сторону "Девяткино" и, предположительно, в сторону "Проспекта Ветеранов".

Днем 9 октября петербуржцы сообщили о задержке в движении поездов на красной ветке метро. По словам пассажиров подземки, составы движутся с задержкой в сторону "Девяткино".

Предположительно, задержка связано с тем, что поезд только что выехал из Депо. Горожане считают, что в сторону "Проспекта Ветеранов" также могут быть задержки.

В свою очередь в пресс-службе метрополитена опровергли информацию о задержке поездов. Представители подземки заявили, что никаких проблем с движением в метро нет.

У нас все в порядке, никакой задержки нет. Никаких проблем с движением, с поездами, со светофорами и любых других неисправностей у нас нет. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Ранее мы писали, что на "Дунайской" и "Проспекте Славы" произошел сбой в работе траволаторов.

Фото: Мегаполис