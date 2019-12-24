Поезда от "Беговой" до "Приморской" замедлились

Причина задержки пока неизвестна.

Около 13.40 среды, 19 февраля, на "зеленой" ветке петербургской подземки возникли сложности: поезда от станции "Беговая" до "Приморской" начали двигаться с увеличенным интервалом. Об этом сообщила пресс-служба метро.

С чем связана неожиданная задержка, пока не сообщается.

Сегодня утром аналогичная проблема была на "красной" ветке: поезда от "Проспекта Ветеранов" до "Площади Восстания" перестали ходить около семи утра. Причиной стал один неисправный состав. Движение восстановилось примерно спустя двадцать минут, в это время работали лишь поезда на участке от "Девяткино" до "Площади Восстания".

Фото: Piter.TV