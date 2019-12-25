Финляндия переименует петербургские поезда Allegro

Название Pendolino ассоциируется с высокоскоростными поездами в Италии, впервые представленными в 1960-х годах.

Составы Allegro, ранее обслуживающие маршрут между Петербургом и Хельсинки, теперь будут эксплуатироваться в Финляндии под новым брендом Pendolino Plus. Как сообщает "Деловой Петербург", эти поезда будут задействованы на линии, соединяющей Хельсинки, Турку и Оулу.

Название Pendolino ассоциируется с высокоскоростными поездами в Италии, впервые представленными в 1960-х годах. Оно произошло от итальянского слова pendolo, означающего маятник.

Причина выбора подобного наименования для поездов "Аллегро" в Финляндии осталась невыясненной.

Ранее мы сообщили о том, что рейс Омск – Петербург задержали на 10 часов.

Фото: Telegram / СПб-Главный