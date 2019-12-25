Рейс Омск – Петербург задержали на 10 часов

Самолет, запланированный к отправлению в 5:20 утра, теперь вылетит лишь в 15:40.

В четверг, 27 февраля, пассажиры авиарейса Омск — Санкт-Петербург узнали о переносе вылета. По данным табло аэропорта, самолет, запланированный к отправлению в 5:20 утра, теперь вылетит лишь в 15:40.

Причина задержки пока остается неизвестной. Воздушное судно, предназначенное для выполнения рейса, прибыло в Омск согласно расписанию.

Теперь пассажирам придется провести в ожидании более десяти часов.

Ранее мы сообщили о том, что рейс из Петербурга в Архангельск задержали из-за неисправности в багажном отсеке.

Фото: Piter.TV