Поезд из Петербурга в Евпаторию задержали в связи с происшествием на Крымском мосту

В 8:51 движение по переправе было восстановлено.

Поезд №179, следовавший из Петербурга в Евпаторию, был задержан после ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

По предварительным данным, в ночь на 17 июля на переправе прогремели 2 взрыва. В результате погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь пострадала и находится в состоянии средней степени тяжести. В 8:51 движение по мосту было восстановлено.

Помимо поезда №179, задерживаются также поезда №396 "Волгоград - Симферополь", №174 "Москва – Евпатория", № 99 "Ростов - Симферополь", №177"Москва - Симферополь" и №028 "Москва – Симферополь", №092 "Севастополь - Москва".

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД