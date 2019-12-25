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Поезд из Петербурга в Евпаторию задержали в связи с происшествием на Крымском мосту
Сегодня, 10:32
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Поезд из Петербурга в Евпаторию задержали в связи с происшествием на Крымском мосту

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В 8:51 движение по переправе было восстановлено.

Поезд №179, следовавший из Петербурга в Евпаторию, был задержан после ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

По предварительным данным, в ночь на 17 июля на переправе прогремели 2 взрыва. В результате погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь пострадала и находится в состоянии средней степени тяжести. В 8:51 движение по мосту было восстановлено.

Помимо поезда №179, задерживаются также поезда №396 "Волгоград - Симферополь", №174 "Москва – Евпатория", № 99 "Ростов - Симферополь", №177"Москва - Симферополь" и №028 "Москва – Симферополь", №092 "Севастополь - Москва".

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД

Теги: евпатория, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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