Поезд насмерть сбил пенсионера на ж/д станции Новое Мозино

Пожилой мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

В дежурную часть Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Новое Мозино поездом травмирован мужчина. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте.

По предварительной информации, пожилой мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не заметил приближающийся поезд. Машинист сигналил ему и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. В результате полученных травм гражданин скончался.

Пострадавшим оказался 69-летний житель Гатчинского района Ленинградской области. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка.

Ранее подросток остался без стопы, попав под поезд в Ленобласти.

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