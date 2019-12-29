  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Поезд насмерть сбил пенсионера на ж/д станции Новое Мозино
Сегодня, 12:36
119
nastya960

Поезд насмерть сбил пенсионера на ж/д станции Новое Мозино

0 0

Пожилой мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

В дежурную часть Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Новое Мозино  поездом травмирован мужчина. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте.

По предварительной информации, пожилой мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не заметил приближающийся поезд. Машинист сигналил ему и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. В результате полученных травм гражданин скончался.

Пострадавшим оказался 69-летний житель Гатчинского района Ленинградской области. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка.

Ранее подросток остался без стопы, попав под поезд в Ленобласти.

Фото: pixabay 

Теги: новое мозино, поезд, поезд сбил
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии