На строительство подземного перехода возле "Лахта центра" потратят 1,28 млрд рублей

Стройка будет проходить в два этапа.

В Петербурге заключили госконтракт на строительство подземного перехода возле "Лахта центра". Победителем электронного аукциона стала компания АО "Трест". Заказчиком выступает СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Об этом рассказала пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Строительство перехода будет вестись в два этапа. Первый должен быть реализован не позднее 15 ноября 2023 года. За это время АО "Трест" предстоит возвести переход с блоком встроенных служебных помещений и устройством пяти лестничных сходов: на территорию "Лахта центра", платформу "Новая Лахта", к остановкам общественного транспорта и будущей станции метро "Лахта".

Реализация второго этапа начнется после строительства транспортной развязки с магистралью М-32. Все работы обойдутся заказчику в 1,28 млрд рублей.

Ранее компания "Газпром" представила концепцию проекта "Лахта Центр 2".

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