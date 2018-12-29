За год в Петербурге и Ленобласти раскрыли 37 тысяч преступлений

В том числе почти 10 тысяч тяжких и особо тяжких.

В МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти подвели итоги за 2018 год. Заместитель Министра внутренних дел России генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин дал в целом удовлетворительную оценку работы полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За прошедший год было раскрыто 37 тысяч преступлений, включая почти 10 тысяч тяжких и особо тяжких. Установили и 30 тысяч лиц, которые совершали данные преступления. В Петербурге была пресечена деятельность семь банд и раскрыто более семи тысяч преступлений, связанных с наркотиками.

По-прежнему приоритетными задачами полиции оставались пресечение преступлений в сфере экономики, борьба с коррупцией, профилактика и раскрытие имущественных преступлений, борьба с незаконным оборотом алкоголя, профилактика "детской" преступности и многое другое. пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: Piter.TV