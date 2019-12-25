Подведены итоги мусорной реформы за 2021 год

В уходящем году кабмин одобрил РЭО меру поддержки в виде выпуска зеленых облигаций.

Российский экологический оператор (РЭО) подвел основные итоги мусорной реформы за уходящий год. Об этом сообщает телеканал "360".

Гендиректор оператора Денис Буцаев подчеркнул, что мусорная реформа направлена на снижение количества твердых коммунальных отходов (ТКО), которые отправляют на полигоны. По его словам, к 2030 году этот показатель может достигнуть 50 процентов.

В 2021 году РЭО разработал электронную модель федеральной схемы обращения с отходами и подготовил законопроект о расширенной ответственности производителей, который направлен на уменьшение отходов от переработки упаковок.

Кроме того, в текущем году российское правительство выделило регионам миллиард рублей для приобретения контейнеров для раздельного сбора отходов. В ряде субъектов страны был запущен проект по установке десяти тысяч автоматов по приему тары.

Также РЭО провел обширную работу с лидерами мнений и блогерами, которые изъявили желание подключиться к повестке, которая посвящена мусорной реформе.

В уходящем году кабмин РФ одобрил оператору меру поддержки в виде выпуска зеленых облигаций. А на 2022 год уже был одобрен их выпуск на сумму в 100 млрд рублей. Привлеченные средства пойдут на создание и модернизацию предприятий по переработке и утилизации отходов.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что мусорная реформа по стране идет с опережением плана.

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