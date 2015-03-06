Подрядчика для ремонта дорог за 7,2 млрд рублей ищут в Петербурге

Всего СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" объявило два тендера.

СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" объявило несколько тендеров на проведение ремонта дорог регионального значения в Северной столицы. Судя по данным портала госзакупок, начальная цена контракта составит 7,2 млрд рублей.

Так, отдельная закупка посвящена районам на севере города. На неё выделят 3,6 млрд рублей. В техзадании указаны работы IV этапа по восстановлению 878,6 тыс. кв. м проезжей части и 265,9 тыс. кв. м тротуаров. Работы нужно закончить до конца октября 2024 года. Второй конкурс за 3,6 млрд рублей касается второго этапа работ на юге. Исполнитель должен будет отремонтировать 808,6 тыс. кв. м проезжей части и 374,1 тыс. кв. м тротуаров в те же сроки, что и в первом случае.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 15 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что "Пассажиравтотранс" отказался от закупки автобусов в лизинг.

Фото: Piter.TV