В Петербурге определили подрядчика для строительства "коричневой "ветки метро

На этот раз заявку на конкурс подала только одна компания.

В Северной столице назвали подрядчика, который выполнит работы по горно-экологическому мониторингу в ходе строительства "коричневой" ветки (Красносельско-Калининской линии) петербургского метро. Судя по данным портала госзакупок, победителем тендера выбран "Ленметрогипротранс" (ЛМГТ). С компанией заключили контракт на 864,5 млн рублей.

Напомним, что подрядчик будет работать на участке от станции "Казаковская" до станции "Путиловская". На этот раз заявку на конкурс подала только одна компания, однако 6 месяцев назад на победу также претендовал "Метрогипротранс" (МГТ). После первой победы ЛМГТ конкурент подал жалобу в УФАС.

Антимонопольщики добились заключения контракта с "Метрогипротрансом", но ЛМГТ оспорил решение через суд, а контракт с жалобщиком расторгли.

Ранее мы сообщили о том, что у станций метро "Парнас" и "Купчино" планируют построить новые автовокзалы.

Фото: пресс-служба АО "Метрострой Северной Столицы"